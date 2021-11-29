Перевозчики Казани рассказали, как прошли первые выходные с QR-кодами на транспорте

Фото: Максим Платонов

Первые выходные после введения QR-кодов на транспорте в казни прошли спокойно, за два дня в общественном транспорте города контролеры выявили 150 пассажиров без QR-кодов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



27 и 28 ноября проверяющие попросили покинуть салон транспорта 57 нарушителей. Обошлось без конфликтов, полицейских не привлекали. В метро без QR-кодов либо с недействительными сертификатами «поймали» 93 пассажира.

Фото: Максим Платонов

В пятницу 26 ноября услугами общественного транспорта Казани не смогли воспользоваться 649 человек.

Маргарита Головатенко