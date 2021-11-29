Мэр Челнов о проведении новогодних праздников: будем действовать по обстановке

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах не приняли решение о проведении массовых новогодних мероприятий, поскольку Роспотребнадзор и власти еще не могут спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец года.



«Будем действовать по обстановке. Есть еще три недели до Нового года. Придет время, станет понятно, как будут организованы праздничные мероприятия», — приводят «Челнинские известия» слова мэра автограда Наиля Магдеева.

По его словам, праздник отменять в любом случае не будут, подарки получат все дети.

Фото: Максим Платонов

В конце прошлой недели замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что в Татарстане формат проведения новогодних мероприятий будет зависеть от иммунизации населения.

Маргарита Головатенко