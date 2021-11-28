В Татарстане подтверждено еще 10 случаев смерти от коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали десять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

От коронавируса умерли: мужчины 1934, 1938, 1953 и 1975 годов рождения и женщины 1945, 1968, 1951, 1932, 1936 и 1954 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 1 240 случаев смерти от COVID-19.



Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в республике подтверждены 253 случая заболевания коронавирусом. Всего на 28 ноября зафиксировано 37 563 случая заражения.





Дарья Акимова