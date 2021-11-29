Жители Швейцарии одобрили режим ковидных сертификатов с QR-кодами

Жители Швейцарии на проходившем 28 ноября референдуме одобрили поправки к закону, согласно которому в стране вводятся ковидные сертификаты с QR-кодами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт швейцарского правительства.

В поддержку этого закона проголосовали 62,01% избирателей. Референдум предложили провести противники ковидных пропусков. Они считают это покушением на индивидуальную свободу и принуждением к вакцинации. Также они опасаются дискриминации невакцинированных жителей и опасности электронной слежки за гражданами.

С 13 сентября в Швейцарии посещение ресторанов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крупных культурных и спортивных мероприятий возможно лишь при предъявлении сертификата полной вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

В Екатеринбурге в это воскресенье проходил пикет против QR-кодов в Свердловской области. На него пришло около 300 человек.

Дарья Акимова