После Нового года на Филиппинах начнут прививать от COVID-19 детей от пяти лет

Власти Филиппин собираются начать вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет в январе 2022 года. Об этом заявил официальный представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвес.

По его словам, Управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин разрешит использовать детские прививки к концу декабря 2021 года.

«После выдачи разрешения мы немедленно начнем вакцинацию детей младше 12 лет. Мы планируем сделать это в первом квартале 2022 года, поэтому начнем [вакцинацию] в январе и хотим завершить ее в первом квартале», — сказал он изданию Inquirer (цитата по ТАСС).

На Филиппинах уже прививают от коронавируса детей от 12 до 17 лет вакцинами Pfizer и Moderna.



Ранее Филиппины открыли границы для вакцинированных от коронавируса туристов из стран с низким уровнем распространения инфекции.



Ольга Шагиева