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В России впервые с мая число вылечившихся от COVID-19 за неделю превысило количество заболевших

15:56, 28.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России впервые с мая число вылечившихся от COVID-19 за неделю превысило количество заболевших
Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом впервые с мая 2021 года оказалось меньше числа вылечившихся пациентов. Такие подсчеты приводит ТАСС, ссылаясь на данные федерального оперативного штаба.

Кроме этого, впервые с сентября текущего года в стране снизилась смертность от коронавируса, которая 9 недель подряд обновляла максимумы.

Распространение инфекции замедляется по всей России, как следует из подсчетов.

Фото: Максим Платонов

По имеющейся информации, нового штамма «омикрон» в России пока не обнаружено.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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