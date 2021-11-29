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ВОЗ: омикрон-штамму подвержены переболевшие COVID-19

07:53, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: омикрон-штамму подвержены переболевшие COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что заражению новым омикрон-штаммом больше подвержены переболевшие. Таковы предварительные данные исследований.

Более подробная информация появится «в ближайшие дни и недели», сообщили в организации.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что у них нет данных о том, что омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса.

Ольга Шагиева
Общество

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