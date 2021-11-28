Туроператоры считают, что россиянам пока не стоит переживать из-за закрытия Египта

Российские туроператоры считают, что гражданам страны пока не стоит волноваться по поводу закрытия Египта из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Она считает, что поводов для беспокойства у россиян не должно быть, так как по состоянию 28 ноября нет ни одного случая заражения штаммом «омикрон» в стране, в том числе и у вернувшихся из-за рубежа. Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом идет в плановом порядке.

По предварительным данным АТОР, туры в Египет на конец декабря — начало января уже забронировали порядка 80-100 тысяч туристов.

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что жители России раскупили почти все туры на египетские курорты в ноябре.



Дарья Акимова