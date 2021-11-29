Совет директоров «дочки» «ВИМ-Авиа» распустили досрочно

Совет директоров проработал всего полгода

Совет директоров ПАО «АэроБратск», «дочки» некогда одной из крупнейших авиакомпаний России «ВИМ-Авиа», досрочно прекратит свои полномочия. Действия конкурсного управляющего обанкроченной авиакомпании одобрил комитет кредиторов зарегистрированной в Татарстане «ВИМ-Авиа».

Из прежнего совета директоров ПАО «АэроБратск» «вылетят» пять человек: его председатель и глава Коллегии адвокатов Москвы «Джи Ар Лигал» Ирина Шоч, представитель конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Владислав Боул, управляющий директор АКБ «Абсолют Банк» Игорь Михайлов, заместитель начальника юридического департамента банка «Зенит» Николай Гостев и начальник департамента проблемных активов и предпроблемной задолженности «Зенита» Николай Баранов. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в состав совета директоров компании они входили с конца мая 2021-го.

На вакантные места в совете директоров «АэроБратска» комитет кредиторов «ВИМ-Авиа» заявил кандидатуры Константина Карлина, Татьяны Буран, Екатерины Волковой, Сергея Комиссарова и Станислава Лифаря.

Всего в состав комитета кредиторов «ВИМ-Авиа» входят три человека. В голосовании участвовали двое, в том числе уже не входящая в совет директоров «АэроБратска» Ирина Шоч. Они решили одобрить действия конкурсного управляющего обанкротившейся авиакомпании Вячеслава Кононова по досрочному прекращению полномочий совета директоров ее «дочки».

«Реальное время» направило запрос конкурсному управляющему «ВИМ-Авиа» Вячеславу Кононову. По получении комментария интернет-газета готова его опубликовать.

Компания «АэроБратск» зарегистрирована в августе 2000 года. Фото: aviateka.su

Чистая прибыль «АэроБратска» за 2020-й составила почти 45 миллионов

По данным системы «СПАРК-Инте­рфакс», компания «АэроБратск» зарегистрирована в августе 2000 года. Бенефициаром указана совладелица «ВИМ-Авиа» Светлана Мурсекаева. Должность директора на сегодняшний день занимает Сергей Корытов.



ПАО «АэроБратск» отнесено к числу средних предприятий. По состоянию на март 2016-го стоимость уставного капитала компании оценивалась более чем в 10,2 млн рублей.

Чистая прибыль «АэроБратска» за пандемийный 2020 год оценивается почти в 45 миллионов рублей. При этом она оказалась почти в два раза ниже, чем в 2019-м. Выручка от продажи за прошлый год превысила 994 миллиона, а чистые активы — 199 миллионов.

Стоит отметить, что почти все финансовые показатели ПАО «АэроБратск» были в плюсе за последние пять лет. Исключение — денежный поток за допандемийный 2019 год. Он ушел в минус более чем на 11 миллионов рублей, однако в прошлом году он вырос до 35,6 миллиона.

Доходы ПАО «АэроБратск» за 2020 год оказались на 150,5 миллиона рублей меньше, чем за 2019 год, — 1,1 млрд рублей. Расходы компании за последние годы ни разу не превышали ее доходы. Так, например, за прошлый год они составили более 1 миллиарда рублей.

В сентябре 2018-го Арбитражный суд Татарстана признал компанию «ВИМ-Авиа» банкротом. Фото: Максим Платонов

Планы обанкротить «АэроБратск»

ПАО «АэроБратск» является собственником и оператором единственного аэропорта в Братске. К слову, на сайте указано, что он является международным, однако рейсы осуществляются лишь в пяти внутрироссийских направлениях — Иркутск, Новосибирск, Тюмень, Талакан и Москва.

На начало июля 2020 года рыночная стоимость 55 миллионов акций оператора одноименного международного аэропорта в Иркутской области оценивалась в 412,6 миллиона рублей.

«ВИМ-Авиа» приобрела аэропорт Братска примерно за полгода до того, как у нее появились первые признаки финансовых трудностей, — 100% «АэроБратска» авиакомпания купила в апреле 2017 года. Той же осенью, в сентябре, у «ВИМ-Авиа» начались массовые задержки рейсов из-за нехватки топлива. Спустя еще один год, в сентябре 2018-го, Арбитражный суд Татарстана признал компанию банкротом. Сейчас в отношении нее введено конкурсное производство. В конце декабря этого года арбитраж должен рассмотреть отчет конкурсного управляющего.

«Дочка» обанкроченной «ВИМ-Авиа» по ее стопам не пошла — в отношении ПАО «АэроБратск» на сегодняшний день не введено каких-либо из возможных процедур банкротства, хотя авиакомпания и планировала добиться признания аэропорта Братска банкротом. Однако суд вернул заявление «ВИМ-Авиа».

Авиакомпания все же предприняла еще одну попытку. В ноябре 2019 года «ВИМ-Авиа» обязала аэропорт Братска подать заявление о собственном банкротстве. Причиной стал долг в размере 3 миллиардов рублей перед одной из структур, связанных с «Татнефтью», — ООО «РНГО». По кредиту, оформленному в банке «Зенит», был заложен весь объем акций ПАО «АэроБратск». Их номинальная стоимость оценивалась в 10,3 миллиона рублей. Кредит необходимо было погасить до 2025 года, но после своего «крушения» авиакомпания перестала выплачивать его.

Аэропорт Братска выставляли на торги. В апреле уйти с молотка ему не удалось — торги признали несостоявшимися. Фото wikipedia.org

Аэропортом интересовалась «дочка» компании Дерипаски

Аэропорт Братска выставляли на торги. В апреле уйти с молотка ему не удалось — торги признали несостоявшимися. Однако потенциальный покупатель на тот момент имелся — заявку на участие в аукционе подавало зарегистрированное в Калининграде ООО «Международная компания «Гершвин».



По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания — 100%-ная «дочка» ОК «РУСАЛ», основным бенефициаром которой является миллиардер Олег Дерипаска. К слову, последняя тоже зарегистрирована в Калининграде и является одним из крупнейших производителей алюминия в мире.



Как писало «Реальное время», протоколы торгов, с которых мог уйти аэропорт Братска, свидетельствуют о том, что МК «Гершвин» не предложила свою цену. Лот оценивался в 495 миллионов рублей.



Татьяна Демина