У банкрота «ВИМ-Авиа» новый рулевой

Фото: Fred Schaerli / wikimedia.org

Роспуск комитета кредиторов

Как стало известно «Реальному времени», в проходящей процедуру банкротства татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа» с пропиской в Богатых Сабах меняется конкурсный управляющий, а также полностью обновляется состав комитета кредиторов. Такое решение было принято на последнем собрании кредиторов авиакомпании, завтра суд рассмотрит вопрос об утверждении нового арбитражника.

Позицию Александра Максимова, руководившего конкурсным производством компании с сентября 2018 года, займет Вячеслав Кононов. Собрание, на котором было принято такое решение, созывал представитель обанкротившегося «Банка Российский кредит» — читай, Агентства страхования вкладов. Этот банк выступает одним из крупнейших кредиторов авиакомпании — он заявлял требования в размере 3,9 млрд рублей и выступал одним из инициаторов банкротства.

В приемной Максимова заявили, что тот сам попросил кредиторов освободить его от обязанностей арбитражного управляющего. Причины такого решения не пояснили. «Реальное время» также направило запрос в АСВ, выступившее инициатором собрания. С новым «конкурсником» связаться пока не удалось.

Собрание, на котором было принято такое решение, созывал представитель обанкротившегося «Банка Российский кредит» — читай, Агентства страхования вкладов. Фото asv.org.ru

Вместе с тем из протокола собрания следует, что не все кредиторы были довольны действиями Максимова по поиску активов обанкротившейся авиакомпании. Так, представитель компании «Business Alliance s.r.o.» (чешский поставщик авиадеталей) поднимал вопрос об эффективности инвентаризации имущества компании, находящегося за пределами РФ. Однако в официальную повестку собрания этот вопрос включен не был.

«ВИМ-Авиа» должна кредиторам 13,9 миллиарда

На этом собрании также прозвучал общий размер требований кредиторов — 13,89 млрд рублей с учетом обеспеченных залогом, без их учета — 10,13 млрд рублей. Всего в реестре компании насчитывается 213 кредиторов, на собрание пришли только 27 из них. Однако совокупный размер их требований составлял 10,8 млрд рублей (7,05 млрд рублей без учета обеспеченных залогом).

Имущества компании, указанного в многочисленных результатах инвентаризации «ВИМ-Авиа», явно не хватит на все 13 млрд рублей требования. Однако, как подсчитало «Реальное время», там все же есть за что побороться кредиторам. Общая стоимость инвентаризованного и оцененного имущества, по подсчетам «Реального времени», составляет около 3,6 млрд рублей. В этот перечень входят два «Боинга», принадлежащих авиакомпании, несколько авиадвигателей, каждый из которых стоит по 200—300 млн рублей, автомобили, оборудование и многое другое.

В конце 2019 года «ВИМ-Авиа» обязала аэропорт Братска подать заявление о собственном банкротстве. Фото Dmitry Petrov / russianplanes.net

Вместе с тем 1,6 млрд рублей из озвученной выше суммы приходятся на номинальную стоимость акций ПАО «Аэропорт Братск», и вряд ли кто-то заплатит за них эту сумму. Аэропорт этот находится в двойственном положении. С одной стороны, в 2019 году тогда еще губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил о планах правительства региона принять в собственность аэропорт.

С другой стороны, в конце 2019 года «ВИМ-Авиа» обязала аэропорт Братска подать заявление о собственном банкротстве («Реальному времени» не удалось обнаружить такого иска в картотеке арбитражного суда). Причиной этого являлся долг в три миллиарда рублей перед одной из структур «Татнефти» — ООО «РНГО», которая со схожей суммой входит в реестр кредиторов «ВИМ-Авиа».

Александр Артемьев