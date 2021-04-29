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Дерипаска заинтересовался аэропортом татарстанской «ВИМ-Авиа»

12:26, 29.04.2021 8
Дерипаска заинтересовался аэропортом татарстанской «ВИМ-Авиа»
Фото: aviateka.su

«Русал» заинтересовался аэропортом в Иркутской области

Аэропорт Братска в Иркутской области, принадлежащий рухнувшей авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Татарстана, может наконец найти нового владельца. Последние торги вновь были объявлены несостоявшимися, но одна заявка на них все же поступила. Теперь комитет кредиторов авиакомпании направил в адрес этого участника предложение о заключении договора купли-продажи в соответствии с условиями торгов, следует из сообщения «конкурсника» авиакомпании Вячеслава Кононова.

В протоколах торгов (есть в распоряжении «Реального времени») можно найти и название этой компании — речь идет о зарегистрированной в Калининграде ООО «Международная компания «Гершвин». Она зарегистрирована в специальном административном районе города, более известном как «калининградский офшор». Выручка и чистая прибыль компании за 2020 год составили 76 млрд рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания — 100% «дочка» ОК «РУСАЛ», одного из крупнейших производителей алюминия в мире (она сейчас также зарегистрирована в Калининграде). Основным бенефициаром «Русала» является миллиардер Олег Дерипаска. Связаться напрямую с МК «Гершвин» не удалось, «Реальное время» также направило запрос в пресс-службу «Русала».

Основным бенефициаром «Русала» является миллиардер Олег Дерипаска. Фото flickr.com/photos/worldeconomicforum

При этом, судя по протоколу, ценового предложения от МК «Гершвин» так и не поступило. Выставлялись же на торги они по цене в 495 млн рублей. Оперативно получить комментарий конкурсного управляющего об итоговой цене, которую предложили МК «Гершвин», не удалось.

С прибылью и обременением

Предмет торгов представляет собой 100% акций ПАО «Аэробратск», собственника и оператора аэропорта. Этот аэропорт имеет статус международного и фактически является второй по значению воздушной гаванью Иркутской области. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать любые воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.

В 2020 году выручка аэропорта составила 994 млн рублей, чистая прибыль — 44,9 млн рублей. Имущество аэропорта имеет обременения. В первую очередь это арест по решению Мещанского районного суда Москвы. Кроме этого, аэропорт Братска с 2016 года был поручителем по кредитному договору между «ВИМ-Авиа» и банком «Зенит» на сумму 3,04 млрд рублей. Позднее долг перешел к ООО «РНГО» (структура «Татнефти»), которая через суд взыскала эту задолженность.

В октябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Фото: samolety.org

Как уже было сказано, сейчас аэропорт на 100% принадлежит компании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в татарстанском пгт. Богатые Сабы. В октябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Позже авиакомпания хотела обанкротить заодно и аэропорт Братска, однако суд вернул заявление авиакомпании. Таким образом, сейчас «АэроБратск» в состоянии какой-либо из возможных процедур банкротства не находится.

При этом для «ВИМ-Авиа» аэропорт Братска никогда не был базовой гаванью — компания из Богатых Сабов базировалась в Домодедово. Причем татарстанская авиакомпания приобрела аэропорт примерно за полгода до того, как у нее появились первые признаки финансовых трудностей — сделка по приобретению 100% «АэроБратска» состоялась в апреле 2017 года, а уже в сентябре того же года у «ВИМ-Авиа» начались массовые задержки рейсов из-за нехватки топлива.

По данным конкурсного управляющего, общий долг «ВИМ-Авиа» составляет 7,1 млрд рублей. Помимо долга в 3 млрд рублей перед РНГО. Остальная часть задолженности пришлась на АКБ «Абсолют банк», АКИБ «Образование», ГК АСВ, «Транскапиталбанк», АКБ «Авангард».

Александр Артемьев
БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Думаю, это хорошие новости, если все так и будет
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    Анонимно 29 апр
    что в этом хорошего? В Татарстане ничего своего не остаётся - все разобрали, отобрали
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    Анонимно 30 апр
    Вы зачем не прочитав пишите?

    Иркутская область и город Братск по вашей невнимательности находятся в Татарстане?
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  • Анонимно 29 апр
    Зачем ему такой актив? Весь в долгах
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  • Анонимно 29 апр
    Посмотрим, чем дело кончится
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  • Анонимно 29 апр
    сольется
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  • Анонимно 29 апр
    Ерунду пишите - ВимАвиа всегда был башкирским и базировалась авиакомпания (когда-то входила в ТОП-5, но потом обанкротилась) в Уфе. В предбанкротном состоянии перерегистрировалась в одном из аулов Татарстана.
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    Анонимно 30 апр
    Какая разница что было раньше? Сейчас то активы вим авиа принадлежат Татнефти!
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