Аэропорт рухнувшей «ВИМ-Авиа» в Иркутской области оценили в 400 миллионов рублей
412 миллионов за аэропорт
Вячеслав Кононов, конкурсный управляющий знаменитой татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая зарегистрирована в Богатых Сабах, огласил стоимость пакета акций ПАО «АэроБратск» — собственника и оператора единственного аэропорта в городе Братске Иркутской области.
На начало июля рыночная стоимость акций оператора одноименного международного аэропорта в Иркутской области в количестве 55 миллионов штук составляла 412,6 миллиона рублей. Оценка была нужна для «принятия управленческих решений в процедуре банкротства».
На дату оценки 100%-ный пакет акций аэропорта используется собственником по назначению, то есть для извлечения прибыли, следует из отчета оценщика. Размер уставного капитала составляет 10,2 миллиона рублей.
Годовой объем пассажирских воздушных перевозок аэропорта составляет более 172 тысяч пассажиров, в том числе прибывших — 80,9 тысячи, убывших — 84,7 тысячи. Среднесуточная интенсивность движения самолетов в летний сезон с 31 марта 2019 года по 26 октября 2019 года — 15 взлетов-посадок, в зимний сезон с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года — 12. Аэропорт имеет статус международного, сказано на сайте компании.
Фактически аэропорт является второй по значению воздушной гаванью Иркутской области. При этом для «ВИМ-Авиа» аэропорт Братска никогда не был базовой гаванью — компания из Богатых Сабов базировалась в Домодедово. Причем татарстанская авиакомпания приобрела аэропорт примерно за полгода до того, как у нее появились первые признаки финансовых трудностей — сделка по приобретению 100% «АэроБратска» состоялась в апреле 2017 года, а уже в сентябре того же года у «ВИМ-Авиа» начались массовые задержки рейсов из-за нехватки топлива.
Обанкротился сам — обанкроть и другого
«АэроБратск» на 100% принадлежит авиакомпании «ВИМ-Авиа». Генеральным директором оператора является Сергей Корытов. Аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска, и является запасным для аэропорта Иркутска. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать любые воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.
Еще в сентябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл конкурсное производство, которое в начале июня продлил до 26 декабря. Позже авиакомпания хотела обанкротить заодно и аэропорт Братска, однако суд вернул заявление авиакомпании. Таким образом, сейчас «АэроБратск» в состоянии какой-либо из возможных процедур банкротства не находится.
Почти через год, в ноябре 2019-го, «ВИМ-Авиа» обязала аэропорт подать заявление о собственном банкротстве. Причина кроется в долге на три миллиарда рублей перед одной из структур, связанных с «Татнефтью», — ООО «РНГО», из-за которого татарстанская компания может стать владелицей аэропорта. Дело в том, что ранее 100% акций ПАО «АэроБратск» номинальной стоимостью в 10,3 млн рублей были заложены по этому кредиту, который был взят в банке «Зенит». В какой-то момент, когда авиакомпания рухнула, она переставала выплачивать кредит, который должна была погасить до 2025 года. Таким образом, вопрос участи единственного аэропорта в Братске остается открытым.
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