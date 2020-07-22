Аэропорт рухнувшей «ВИМ-Авиа» в Иркутской области оценили в 400 миллионов рублей

412 миллионов за аэропорт

Вячеслав Кононов, конкурсный управляющий знаменитой татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая зарегистрирована в Богатых Сабах, огласил стоимость пакета акций ПАО «АэроБратск» — собственника и оператора единственного аэропорта в городе Братске Иркутской области.

На начало июля рыночная стоимость акций оператора одноименного международного аэропорта в Иркутской области в количестве 55 миллионов штук составляла 412,6 миллиона рублей. Оценка была нужна для «принятия управленческих решений в процедуре банкротства».



На дату оценки 100%-ный пакет акций аэропорта используется собственником по назначению, то есть для извлечения прибыли, следует из отчета оценщика. Размер уставного капитала составляет 10,2 миллиона рублей.

Для «ВИМ-Авиа» аэропорт Братска никогда не был базовой гаванью — компания из Богатых Сабов базировалась в Домодедово. Фото: Fred Schaerli / wikimedia.org

Годовой объем пассажирских воздушных перевозок аэропорта составляет более 172 тысяч пассажиров, в том числе прибывших — 80,9 тысячи, убывших — 84,7 тысячи. Среднесуточная интенсивность движения самолетов в летний сезон с 31 марта 2019 года по 26 октября 2019 года — 15 взлетов-посадок, в зимний сезон с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года — 12. Аэропорт имеет статус международного, сказано на сайте компании.

Фактически аэропорт является второй по значению воздушной гаванью Иркутской области. При этом для «ВИМ-Авиа» аэропорт Братска никогда не был базовой гаванью — компания из Богатых Сабов базировалась в Домодедово. Причем татарстанская авиакомпания приобрела аэропорт примерно за полгода до того, как у нее появились первые признаки финансовых трудностей — сделка по приобретению 100% «АэроБратска» состоялась в апреле 2017 года, а уже в сентябре того же года у «ВИМ-Авиа» начались массовые задержки рейсов из-за нехватки топлива.

Еще в сентябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл конкурсное производство. Фото Максима Платонова

Обанкротился сам — обанкроть и другого

«АэроБратск» на 100% принадлежит авиакомпании «ВИМ-Авиа». Генеральным директором оператора является Сергей Корытов. Аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска, и является запасным для аэропорта Иркутска. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать любые воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.

Еще в сентябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл конкурсное производство, которое в начале июня продлил до 26 декабря. Позже авиакомпания хотела обанкротить заодно и аэропорт Братска, однако суд вернул заявление авиакомпании. Таким образом, сейчас «АэроБратск» в состоянии какой-либо из возможных процедур банкротства не находится.

Ранее 100% акций ПАО «АэроБратск» номинальной стоимостью в 10,3 млн рублей были заложены по этому кредиту, который был взят в банке «Зенит». Фото: пресс-служба банка «Зенит»

Почти через год, в ноябре 2019-го, «ВИМ-Авиа» обязала аэропорт подать заявление о собственном банкротстве. Причина кроется в долге на три миллиарда рублей перед одной из структур, связанных с «Татнефтью», — ООО «РНГО», из-за которого татарстанская компания может стать владелицей аэропорта. Дело в том, что ранее 100% акций ПАО «АэроБратск» номинальной стоимостью в 10,3 млн рублей были заложены по этому кредиту, который был взят в банке «Зенит». В какой-то момент, когда авиакомпания рухнула, она переставала выплачивать кредит, который должна была погасить до 2025 года. Таким образом, вопрос участи единственного аэропорта в Братске остается открытым.

Дарья Пинегина