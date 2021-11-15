Главное за выходные: итоги переписи, поиски клада от «Орла и решки», QR-коды бессимптомно переболевшим
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 15 ноября:
- Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. «Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил организацию переписи населения в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ. Минниханов считает, что Всероссийская перепись населения — очень важное событие.
- Переболевшим с высоким титром антител к коронавирусу могут выдать QR-коды, рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что у бессимптомно переболевших иммунитет более мощный, чем у тех, кто вакцинировался.
- Жители Казани ринулись искать спрятанные ведущим телепередачи «Орел и решка» 100 долларов. Бутылку со 100 долларами ведущий шоу спрятал в одном из пней Березовой рощи. Те, кто пришел за кладом после выхода программы в эфир, увидели, что практически все пни в округе оказались разворочены. Очевидно, клад уже кто-то нашел.
- В Татарстане QR-коды у пассажиров будут проверять перевозчики при продаже билета. С 22 ноября для проезда в общественном транспорте гражданину нужно будет предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего. Минздрав РТ разработает QR-коды для тех, кому положен медотвод. Наличие кода проверят перевозчики во время продажи билета. Введенные ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
- Обвиняемого в массовом убийстве Галявиева вернули в Казань. Судебные психиатры Санкт-Петербурга признали его вменяемым в отличие от вердикта коллег из Центра психиатрии и наркологии им. Сербского, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. В УФСИН по РТ и Следкоме эту информацию и ход следствия не комментируют.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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