Новости общества

07:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное за выходные: итоги переписи, поиски клада от «Орла и решки», QR-коды бессимптомно переболевшим

07:00, 15.11.2021
Главное за выходные: итоги переписи, поиски клада от «Орла и решки», QR-коды бессимптомно переболевшим
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 15 ноября:

  • Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. «Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил организацию переписи населения в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ. Минниханов считает, что Всероссийская перепись населения — очень важное событие.
  • Переболевшим с высоким титром антител к коронавирусу могут выдать QR-коды, рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что у бессимптомно переболевших иммунитет более мощный, чем у тех, кто вакцинировался.
  • Жители Казани ринулись искать спрятанные ведущим телепередачи «Орел и решка» 100 долларов. Бутылку со 100 долларами ведущий шоу спрятал в одном из пней Березовой рощи. Те, кто пришел за кладом после выхода программы в эфир, увидели, что практически все пни в округе оказались разворочены. Очевидно, клад уже кто-то нашел.
  • В Татарстане QR-коды у пассажиров будут проверять перевозчики при продаже билета. С 22 ноября для проезда в общественном транспорте гражданину нужно будет предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего. Минздрав РТ разработает QR-коды для тех, кому положен медотвод. Наличие кода проверят перевозчики во время продажи билета. Введенные ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
  • Обвиняемого в массовом убийстве Галявиева вернули в Казань. Судебные психиатры Санкт-Петербурга признали его вменяемым в отличие от вердикта коллег из Центра психиатрии и наркологии им. Сербского, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. В УФСИН по РТ и Следкоме эту информацию и ход следствия не комментируют.
Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также