QR-коды у пассажиров будут проверять перевозчики при продаже билета

В общественном транспорте Татарстана с 22 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вводится система QR-кодов. Это касается городского, пригородного и муниципального транспорта.

Для проезда в общественном транспорте гражданину нужно предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего. Минздрав РТ разработает QR-коды для тех, кому положен медотвод. Наличие кода проверят перевозчики во время продажи билета.

Республика обязалась возместить перевозчикам расходы на приобретение технических средств для проверки кодов и расходы, связанные с сокращением выручки из-за снижения пассажиропотока.

Фото: realnoevremya.ru

В адрес РЖД и Росавиации подготовлено обращение о внедрении QR-кодов на межрегиональные перевозки.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что введение QR-кодов в общественных местах может предотвратить появление новых штаммов.

«Реальное время» узнало мнение казанцев о новых ограничительных мерах.

Маргарита Головатенко