Переболевшим с высоким титром антител к коронавирусу могут выдать QR-коды

В законопроект об использовании QR-кодов на транспорте и общественных местах могут внести поправку, где будет прописан индивидуальный подход к переболевшим коронавирусом людям с высоким титром антител. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По его словам, к людям, переболевшим более полугода назад, с высоким титром антител могут разработать особенные правила.

«Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход», — сказал он ТАСС.

Вчера российские власти направили в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Такие инициативы стали экстренными мерами в борьбе с осложнившейся ситуацией с коронавирусом. Согласно законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, заведения общепита и объекты розничной торговли только при предъявлении QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего перенесенный коронавирус или факт медотвода.

Ольга Шагиева