Фарт Карпина закончился в Сплите

Теперь прощаемся со сборной до марта

Фото: Максим Платонов

Сборная России проиграла Хорватии и отложила вопрос выхода на чемпионат мира на март 2022 года. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Снова автогол

Чемпионат Европы по футболу — 2020 зафиксировал десять автоголов, и это на один больше, чем во всех 15 предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых. Игра становится быстрее, и футболисты обороняющейся команды зачастую даже не виновны в том, что забивают мяч в свои ворота, поскольку это несчастный случай, присущий любому роду деятельности. В случае со вчерашним автоголом Федора Кудряшова — это еще более абсурдное событие, поскольку несчастный случай сборной России — это счастливый исход матча Хорватия — Россия, это справедливый в целом исход борьбы в группе и справедливая оценка развития футбола в Хорватии и России, если хотите.

22 года назад, когда Александр Филимонов также нелепо забрасывал мяч в свои ворота в игре отбора на Евро-2000 с Украиной, это выглядело крайне несправедливо, поскольку россияне вели по ходу матча и были ближе к победе. Вчера никаких предпосылок для ничейного результата не было. До автогола Кудряшова хорваты имели два 100-процентных момента для взятия ворот, когда тащил Матвей Сафонов, безусловно, лучший игрок матча в обеих командах. Первый тайм вообще был в одни ворота. В наши. Андрей Крамарич бил головой в Сафонова, Марцело Брозович ввинчивал мяч в девятку, но не докрутил, снова Брозович в дальний угол, но Сафонов бил хорошо. Иван Перишич ткнул мяч в сторону дальней штанги, но мяч прошел рядом с ней. Во втором тайме моментов было поменьше, хотя они глобально были опаснее. Ливень, который прошел над стадионом, превратил футбол в подобие водного поло, но, увы, и в водное поло хорваты играют лучше россиян.

Ливень, который прошел над стадионом, превратил футбол в подобие водного поло, но, увы, и в водное поло хорваты играют лучше россиян. Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Хорватия просто более классная команда, чем Россия

Более полугода назад Хорватия и Россия играли в матче за третье место ватерпольного турнира, которое давало последнюю путевку на участие в Олимпиаде в Токио. Команды довели поединок до пробития пенальти, и у россиян был шанс решить все одним броском. Увы, не забили его, а затем не забили, уступая в счете, и Хорватия поехала в Токио, чтобы уступить там в четвертьфинале Венгрии. И это было крайне обидно для нас и справедливо для истории водного поло, поскольку 4-миллионная Хорватия развивает его лучше, чем многомиллионная Россия.

И баскетбол развивает лучше, и гандбол, и футбол, чему вчера мы получили очередное доказательство. Иначе у нас были какие-то сомнения, поскольку мы ранее встречались четыре раза, и всегда итогом была ничья. Дважды у команды Хиддинка на отборе к Евро-2008, один раз у Станислава Черчесова на домашнем ЧМ-2018, когда мы уступили по пенальти, и однажды уже у команды Валерия Карпина. И мы могли на секундочку поверить, что не хуже Хорватии развиваем футбол. Нет, это Хорватия серебряный призер ЧМ-2018 и бронзовый ЧМ-1998. Это у Хорватии играет Лука Модрич, а ранее были Бобан, Просинечки и Шукер. Это Славен Билич и Ивица Олич тренировали в России, а ранее Олич играл, как и Чорлука, Влашич, рубиновец Ливая, ныне играет Ловрен. Это загребское «Динамо» в прошлом сезоне выносило вперед ногами вначале ЦСКА, а затем «Краснодар». Это хорваты на последнем чемпионате Европы творили чудеса с Испанией, уступая — 1:3 и забивая голы в концовке и в добавочное время, когда россияне уже уехали с чемпионата, выключив сотовые телефоны, чтобы не читать и не слышать то, что о них думают собственные болельщики.

Не повезло с Хорватией? Зато со словаками везло на три матча вперед

Честное слово, по ходу второго тайма вспомнился диалог Волшебника (Олега Янковского) и Медведя (Александра Абдулова) из кинопостановки Марка Захарова «Обыкновенное чудо».

— Я привел их в эту гостиницу, я завалил сугробами все входы и выходы, я так радовался этой своей выдумке, а ты не поцеловал ее... Как ты посмел не поцеловать девушку?! Как же ты посмел?!...

Футбольный бог залил поле хорватского стадиона водой, практически полностью нивелировал хорватское превосходство. Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Футбольный бог, поскольку общечеловеческому господу вряд ли есть дело до российской сборной, залил поле хорватского стадиона водой, практически полностью нивелировал хорватское превосходство, давая шанс на то, чтобы сборная России либо тушкой, либо чучелом проскользнула на ЧМ в Катар, но даже на это она пока оказалась не способна, забив один из самых нелепых голов последних лет. Карпин, как и Олег Романцев в 1999 году, принял сборную в состоянии грогги, возродил веру в нее ничьей с теми же хорватами, а затем пятью победами и совершил спортивное самоубийство. Не повезло? Бросьте, в победной игре со Словакией мы взяли три очка за счет такого же автогола, и отбивались от словаков так же, как от хорватов. Не в везении или невезении дело, это карма. Почти такая же страшная, как в жизни словацкого хоккейного семейства Пашеков. В 1998 году Душан Пашек покончил жизнь самоубийством в возрасте 38 лет, только что его сын Душан Пашек-младший ушел из жизни в 36 лет. Вот так и у нас раз в 20 лет сборная совершает спортивное самоубийство.

Валерий Карпин стал пятым тренером сборной России, который возглавил ее по ходу турнира. Двоим удавалось выполнить задачу выхода на чемпионат: Ярцеву на ЧЕ-2004 и Леониду Слуцкому на ЧЕ-2016. Двое не смогли этого сделать: Романцев, о чем уже говорилось неоднократно, и Юрий Семин, который не справился с задачей выхода на ЧМ-2006.

Ждем стыки

Очень любопытен был комментарий исполняющего обязанности президента РФПЛ Ашота Хачатурянца, который подвел итоги матча следующим спичем: «Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью... На мой взгляд, сборная Хорватии не наиграла на победу... Ни у кого не может язык повернуться критиковать Кудряшова... Играли достойно до 81-й минуты, заслуживали прямого выхода, значит, он случится позже...» Автор репортажа иногда читает, что «его мнение может не совпадать с точкой зрения редакции». Так вот здесь случай, когда точка зрения чиновника расходится с адекватной на 180 процентов.

России предстоит играть стыковые матчи, четвертые в ее истории. Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Сейчас России предстоит играть стыковые матчи, четвертые в ее истории. Поскольку матчи в остальных группах еще не закончились, то пока можем называть только потенциальных соперников. Среди наиболее опасных Испания, Италия. Но там велика вероятность, что эти команды выиграют свои группы и выйдут на ЧМ напрямую. Среди неприятных конкурентов потенциально Польша, Сербия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция. С другой стороны, достаточно широк круг очень даже проходимых команд: Австрия, Северная Македония, Уэльс, Финляндия, Шотландия. При этом исторически мы дважды не смогли пройти стыки, упустив Италии в 1997 и Словении в 2009-м. А в 2003 году Георгий Ярцев добился цели. Ждем второго успеха?

Джаудат Абдуллин