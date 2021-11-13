В Татарстане ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки

В Татарстане введенные ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, заявил на субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил обеспокоенность низкими темпами вакцинации граждан пожилого возраста.

Минниханов отметил, что коронавирус унес в Татарстане жизни больше тысячи человек. Большинство из них — пожилые. Если бы каждый вовремя привился, они могли бы остаться живы.

«Сегодня есть два пути: либо вакцинироваться, либо переболеть и столкнуться с последствиями после ковида. Это касается не только взрослых. В «красных» зонах очень много молодых людей. Здесь нет исключений — все мы под богом ходим. Да, есть случаи заболевания среди вакцинированных. Но у них болезнь протекает намного легче», — сказал Рустам Минниханов.

Именно поэтому с 22 ноября в Татарстане введут новые ограничения. Жители республики смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Пожилым людям без прививки или медотвода заблокируют транспортные карты.



Ольга Шагиева