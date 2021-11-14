Эксперт: бессимптомно переболевшим нужно выдавать QR-коды

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что бессимптомно переболевшим коронавирусом следует выдавать QR-коды, так как их иммунитет более мощный, чем у тех, кто вакцинировался.

«Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать. Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон», — сказал Жемчугов ТАСС.

По мнению Жемчугова, переболевшие «дельта»-штаммом в легкой форме «самые ценные для популяции».

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но кто не обращался к врачу или переболел бессимптомно. Это поможет тем, кто переболел COVID-19, не имеет положительного ПЦР-теста или привился иностранными вакцинами.

Ольга Шагиева