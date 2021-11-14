Казанцы разворотили пни в Березовой роще поисках 100 долларов от «Орла и решки»

Жители Казани ринулись искать спрятанные ведущим телепередачи «Орел и решка» 100 долларов. Вчера в эфир вышла программа, снятая в Казани.

Традиционно, обладатель «Золотой карты» прячет в одном из уголков города бутылку с 100-долларовой купюрой. В Казани это сделали на территории Березовой рощи, бутылку укрыли в одном из пней. После выхода телепередачи в эфир, на место съезжаются те, кто решит попытать счастье. Как пишет «Татарстан 24", клад в Казани начали искать еще ночью, те, кто догадался посмотреть выпуск по часовому поиску Владивостока.

Те, кто пришел за кладом утром, увидели, что практически все пни в округе оказались разворочены. Очевидно, клад уже кто-то нашел.

Кстати, ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко умудрилась израсходовать всего $50 во время пребывания в Казани.



Ольга Шагиева