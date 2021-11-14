Путин: Россия готова помочь в разрешении вопроса миграционного кризиса

Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, заявил Президент России Владимир Путин.



«Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Фото: kremlin.ru

Около 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались из Белоруссии в Польшу. По данным пограничников, за сутки пересечь белорусско-польскую границу попытались 223 раза.

Маргарита Головатенко