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Путин: Россия готова помочь в разрешении вопроса миграционного кризиса

14:19, 14.11.2021
Путин: Россия готова помочь в разрешении вопроса миграционного кризиса
Фото: kremlin.ru

Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, заявил Президент России Владимир Путин.

«Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Фото: kremlin.ru

Около 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались из Белоруссии в Польшу. По данным пограничников, за сутки пересечь белорусско-польскую границу попытались 223 раза.

Маргарита Головатенко
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