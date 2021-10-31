Главное о коронавирусе на 31 октября: начало второго локдауна в Татарстане, иностранные дипломаты без QR-кодов
Глава Татарстана заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем
- Сотрудники торговых центров Татарстана поделились впечатлениями о работе в период новых ограничений. По их словам, среди посетителей до сих пор находятся те, кто привился только первым компонентом и хочет пройти внутрь. Их впустить внутрь не могут. На входе в торговые комплексы разворачивают и тех, кто предъявляет сертификат о вакцинации без документа, подтверждающего личность.
- В субботу стало известно, что в Татарстане подтвердились еще 10 случаев смерти от коронавируса: умерли шестеро женщин и четверо мужчин. Самый младший из них родился в 1979 году.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике находится под контролем. Он напомнил о важности вакцинации, без которой, по его словам, будет очень сложно сохранить здоровье и жизни людей.
- А глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в республике ситуация с COVID-19 остается напряженной. Правда, темпы вакцинации увеличились. Например, за первую неделю октября в республике привились более 27 тысяч человек, а за четвертую — в 7 раз больше. Тем не менее, среди пожилого населения темпы иммунизации по-прежнему низкие.
- В Татарстан выехали высокопоставленные лица Росздравнадзора, чтобы оказать методическую помощь в борьбе с вирусом. Это поручил сделать министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме Татарстана, специалисты разосланы в Удмуртию, Владимирскую и Белгородскую области.
«Спутник Лайт» — только для ревакцинации!
- Тем временем Мурашко заявил о том, что вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для ревакцинации. Соответствующие изменения введены в методические рекомендации по процедуре.
- Кроме того, министр рассказал, что увеличилось число случаев COVID-19 среди детей. Правда, примерно половина детей, подхвативших ковид, переносят его бессимптомно.
- Владимир Путин предложил странам G20 проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как говорит президент, COVID-19 еще долго будет представлять опасность, поэтому необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.
- Работающие в России иностранные дипломаты остались без QR-кодов, поскольку привились зарубежными вакцинами от COVID-19. Проблема появилась еще летом, когда в столице РФ ввели систему QR-кодов. С подобной проблемой столкнулись и некоторые сотрудники посольств с российским гражданством.
- Педиатр Евгений Комаровский назвал опасную ошибку в начале лечения коронавируса, которая может привести к тяжелой форме COVID-19. Это раннее применение антибиотиков и гормонов. По словам медика, если пульсоксиметр показывает сатурацию более 93, надо просто соблюдать стандартные рекомендации: обильное питье и свежий воздух. В таких случаях нельзя без ведома врача принимать более серьезные меры лечения.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте темпов вакцинации от коронавируса в столице. Так, ее объем увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа, когда она упала до минимальных значений. Собянин отметил, что не может не радовать и факт активной вакцинации среди пожилых горожан.
- В Севастополе продолжают работу блокпосты, занимающиеся проверкой наличия QR-кодов у приезжих. Так, не пустили в город уже более 200 автомобилей. Пассажиры не имели необходимых документов о вакцинации или перенесенном заболевании. Кроме того, еще 10 человек не пустили в Севастополь на железнодорожном вокзале. Обратные билеты пришлось покупать за свой счет.
- В Минздраве Томской области подтвердили, что бабушка пробравшегося в ковидный госпиталь томича умерла. Напомним, житель Томска несколько дней подряд одевался в противочумной костюм и притворялся медиком, чтобы проникать в красную зону, где лежала его бабушка, больная синдромом Альцгеймера. Он рассказывал, что за бабушкой в госпитале практически никто не ухаживал, поэтому он и проникал к ней — чтобы обеспечить должный уход. Вчера стало известно, что пожилая женщина умерла. А томича тем временем выгнали с работы за то, что он рассказал свою историю всей стране.
- С завтрашнего дня и до 7 ноября в Ростовской области закроют рестораны, бары, кафе, заведения фастфуда и столовые. Теперь все они будут работать только навынос или на доставку.
- В Роспотребнадзоре рассказали, что постковидный симптом может проявляться в виде изменения голоса, повышенной утомляемости, снижении когнитивных функций. В ведомстве отметили, что все это может наблюдаться даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме.
В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заражения COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 246 416 630 человек, 4 995 525 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 953 223). На второй строчке — Индия (34 273 300), на третьей — Бразилия (21 804 094), на четвертой — Великобритания (9 062 710), на пятой — Россия (8 338 053, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (745 670). За ними следуют Бразилия (607 694), Индия (458 186), Мексика (288 276), Россия (233 063), Перу (200 217) и Великобритания (140 981).
- Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность главе МИД РФ Сергею Лаврову за инициативу Владимира Путина о взаимном признании вакцин странами Группы двадцати (G20). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что взаимное признание вакцин в странах «двадцатки» станет масштабным шагом вперед в противодействии пандемии.
- Из-за заражения коронавирусом американский рок-музыкант Джон Бон Джови в последний момент отменил выступление во Флориде. Объявление было сделано в тот момент, когда в концертном зале уже собрались зрители. Однако положительный тест на COVID-19 не был выявлен у других членов группы Bon Jovi, поэтому музыканты выступили без вокалиста.
- Первый случай заражения коронавирусом выявлен в королевстве Тонга. Причем COVID-19 обнаружили у прилетевшего из Новой Зеландии человека, который ранее был привит. Власти сообщили, что от инфекции привились порядка 30% населения тихоокеанского островного государства.
- В Южной Корее зафиксировали первую смерть подростка после вакцинации от коронавируса. Теперь этот случай расследуют местные органы здравоохранения. По данным властей, ученику старшей школы 13 августа была сделана прививка вакциной Pfizer, а 27 сентября подросток умер. При этом у школьника не было хронических заболеваний. Однако связь смерти с прививкой не подтверждена.
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