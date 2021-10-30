Работающие в России иностранные дипломаты остались без QR-кодов

Иностранные дипломаты, которые работают в России, а также привились незарегистрированной в стране вакциной от коронавируса, столкнулись с проблемами в получении QR-кода. Эта проблема направлялась в МИД РФ еще летом, однако вопрос остался нерешенным.

Летом QR-коды получила только часть дипломатов, поскольку запрос в ведомство был направлен в тот период, когда в столице России действовали подобные ограничительные меры. Однако систему отменили ранее, чем через месяц и позднее подход министерства изменился: получить QR-коды стало невозможно, пишет РБК.



Фото: mid.ru

С проблемой получения QR-кода столкнулись и некоторые сотрудники посольств с российским гражданством из-за того, что прошли вакцинацию иностранными препаратами.



Недавно первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, как работающим в республике иностранцам получить QR-код после прививки от COVID-19. По его словам, есть три варианта. В Например, можно зарегистрироваться на госуслугах. Также можно получить код при посещении МФЦ и пенсионного фонда с предъявлением СНИЛС.



Диана Жиленкова