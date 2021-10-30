В России темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза

Фото: Максим Платонов (архив)

В России темпы вакцинации против COVID-19 выросли в четыре раза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Мы видим по всей стране, за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки привились от коронавируса 30 397 человек. Число привитых первым компонентом препарата достигло 1 556 611, вторым — 1 028 825. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в республике достиг 31,6%.



По данным этого портала, в России по состоянию на 29 октября привились первым компонентом 56 787 209 человек, вторым — 50 960 796. Уровень коллективного иммунитета в стране достигает 46,8%.

Татьяна Леухина