Как работают торговые центры и заведения общепита Казани в первый день ограничений — видео

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане сегодня вступили в силу ограничения, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сотрудники торговых центров рассказали журналистам, что среди посетителей до сих пор находятся те, кто привился первым компонентом и хочет пройти внутрь. В таком случае работники ТЦ разъясняют, что не могут пропустить из-за отсутствия QR-кода.

Также на входе в торговые комплексы разворачивают и тех, кто предъявляет сертификат о вакцинации без документа, подтверждающего личность.

Заведения общепита также фиксируют снижение количества посетителей. Директор сети одного из казанских ресторанов Нурислам Шарифуллин рассказал, что заведение ожидает увеличения числа гостей в середине ноября, когда, предположительно, привитые в октябре казанцы начнут получать второй компонент вакцины.



Татьяна Леухина