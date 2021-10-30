Глава Роспотребнадзора по РТ: эпидемиологическая обстановка в республике остаётся напряженной

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ситуация с COVID-19 по-прежнему остается напряженной. Количество заражений составило более 3,5 тысяч за месяц. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По сравнению с прошлым месяцем случаи заболевания участились в два раза. Кроме того, в октябре прошлого года количество заболевших было в три раза меньше, чем в нынешнем месяце. По словам Патяшиной, причина заключается в распространении на территории ресспублики индийского штамма коронавируса.

Фото: Максим Платонов

В то же время значительно повысились темпы вакцинации. За первую неделю этого месяца от COVID-19 привились более 27 тысяч человек, а за четвертую — в 7 раз больше. Однако нельзя сказать об активной иммунизации среди пожилых граждан.

Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что на сегодняшний день в республике первым компонентом привились 1 млн 556 тыс. человек. Он подчеркнул наличие достаточного количества препарата. В Татарстане имеется 237 тыс. доз, работают 170 пунктов вакцинации.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 176 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 592 заболевания COVID-19.

Диана Жиленкова