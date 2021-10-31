Врач назвал опасную ошибку при лечении COVID-19, которая приводит к тяжелой форме заболевания

Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал опасную ошибку в начале лечения коронавируса, которая может привести к тяжелой форме COVID-19. Так, утяжеляет течение болезни и повышает риск смерти раннее применение антибиотиков и гормональных препаратов.

По словам врача, амбулаторная помощь при коронавирусе не отличается от лечения обычного гриппа или насморка. В начале болезни предпринимаемые действия стандартны — это обильное питье, свежий воздух. Комаровский отметил, что поводы для беспокойства должны появляться только тогда, когда пульсоксиметр показывает менее 93. Только в этом случае врач будет принимать более серьезные меры для лечения, пишет «Российская газета».

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, нет.

Диана Жиленкова