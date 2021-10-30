Мурашко: количество детей, болеющих коронавирусом, увеличивается

В России количество болеющих COVID-19 детей в нынешнюю волну становится больше. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки по Владимирской области.

Около 50% от общего количества детей, заразившихся коронавирусом, переносят заболевание в бессимптомной форме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При посещении больницы во Владимирской области Мурашко поручил наладить вакцинацию от коронавируса беременных женщин, сформировать и направить в регион бригаду детских специалистов из федеральных клиник для оказания медицинской помощи младенцам с ковидом на ИВЛ, пишет ТАСС.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смертность среди детей, связанная с COVID-19, увеличилась. По данным заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ежедневно в российской столице около тысячи детей заражаются коронавирусом. Раньше этот показатель держался на отметке в 200—300.

Татьяна Леухина