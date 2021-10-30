Татарстан оказался в числе регионов, куда выехал Росздравнадзор для оказания помощи по борьбе с COVID-19

Фото: Максим Платонов

Руководство Росздравнадзора выехало в регионы страны для оказания методической помощи по борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мера принята по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. В регионы выехали глава Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители. В числе субъектов с тяжелой эпидемиологической обстановкой Татарстан, Удмуртия, Владимирская и Белгородская области.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце сообщалось, что ведомство не зафиксировало в России ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса. Так, сегодня существует система «Фармаконадзор», включающая в себя передачу всеми медицинскими работниками страны сведений о побочных проявлениях после прививки от COVID-19.



Диана Жиленкова