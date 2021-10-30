В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От коронавируса скончались: женщины 1955, 1937, 1949, 1951, 1947, 1951 годов рождения и мужчины 1939, 1938, 1979, 1937 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 981 татарстанца.
За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 176 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 592 заболевания COVID-19.
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