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В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19

18:15, 30.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса скончались: женщины 1955, 1937, 1949, 1951, 1947, 1951 годов рождения и мужчины 1939, 1938, 1979, 1937 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 981 татарстанца.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 176 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 592 заболевания COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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