Путин призвал страны G20 ускорить взаимное признание вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин предложил странам G20 проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это прозвучало в ходе выступления российского лидера на саммите организации в формате видеоконференции.
Сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации (оценки качества безопасности и эффективности) новых вакцин и препаратов.
Путин отметил, что COVID-19 еще долго будет представлять опасность, поэтому необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин, передает RT.
На прошлой неделе ВОЗ объявила, что направит инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов.
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