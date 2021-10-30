Путин призвал страны G20 ускорить взаимное признание вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин предложил странам G20 проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это прозвучало в ходе выступления российского лидера на саммите организации в формате видеоконференции.

Сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации (оценки качества безопасности и эффективности) новых вакцин и препаратов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Путин отметил, что COVID-19 еще долго будет представлять опасность, поэтому необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин, передает RT.

На прошлой неделе ВОЗ объявила, что направит инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов.



Татьяна Леухина