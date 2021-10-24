Главное о коронавирусе на 24 октября: антирекорды в Татарстане, локдаун в Петербурге, протесты во Франции

Фото: Максим Платонов

В Татарстане рекордные смертность и заболеваемость

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 155 заболевших COVID-19. Всего на 24 октября в республике зафиксировали 29 540 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 24 611 человек, в том числе 48 — за последние сутки. Умерли 917 человек, в том числе 11 — за последние сутки.

Татарстан переживает антирекордную неделю пандемии. На этой неделе были побиты рекорды и по заболеваемости, и по смертности. По 11 смертей в сутки до сих пор еще не регистрировали. Заболеваемость в республике выросла на 26% — 902 случая зарегистрировали за 7 дней.

Пандемия коронавируса вызывает нарушение сна. Об этом рассказала руководитель лаборатории сна Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова. Она рассказывает, что в клинику обращаются с нарушениями сна и молодежь, и пожилые люди.

В Татарстане прививки от коронавируса сделали 1 395 400 человек. Эти данные озвучили в Минздраве республики. Из них 1 003 873 человека уже получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

В Казани с понеделеьника заработает пункт вакцинации для иностранных студентов. Он будет работать с 8.00 до 20.00 на базе городской поликлиники №21 (студенческой) по адресу: ул. Оренбургский тракт, 95. Прививка будет платной, использоваться будет «Спутник Лайт».

Ковид-диссидентство — это «огромная человеческая глупость», а эффективность «Спутника V» отрицать бессмысленно. Об этом рассуждал в своей беседе с «Реальным временем» первый детский реаниматолог Татарстана, заведующий РКЦ РКБ, Петр Горшенин. Он сетовал на то, что в плане пропаганды вакцинации в России были допущены ошибки, однако напоминает: эффективность первой российской вакцины доказана.



Полный локдаун в Питере

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 784 человека. Число зараженных выросло до 8 241 643 человек, а выздоровевших — до 7 165 921 человек.



Зафиксировано 1 072 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 230 600 человек.



За последние сутки проведено 371 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 846 813 человек.

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводятся жесткие антикоронавирусные ограничения. Закрывается вся непродовольственная торговля, за исключением аптек и продажи товаров первой необходимости, кафе и рестораны смогут работать только в режиме доставки и навынос, сообщили на сайте Смольного. Стоматологические и ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь. А вот театры и музеи останутся работать, но только в режиме COVID-free: все посетители должны предъявлять документы о вакцинации, перенесенном заболевании или же медотводы. Отели — тоже по QR-кодам или с отрицательным ПЦР.

Коронавирус уложил в больницу мэра Новосибирска. Об этом Александр Локоть сообщил в своем Instagram. Впрочем, как он сам говорит, у него легкая форма ковида.

А вот у актера Валерия Гаркалина все очень плохо: у него почти полностью поражены легкие. Сейчас 67-летний актер подключен к аппарату ЭКМО в реанимации. Сатурация упала до 40%, есть риск образования тромбов. Правда, развитие сепсиса представитель Гаркалина Наталья Теплова опровергла, но и без него ситуация критическая.

Школы и вузы переведут на дистанционное обучение в Удмуртии в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Вводится обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса при посещении салонов красоты, торговых центров, общепита, гостиниц.

Фото udmurt.ru

Власти Тувы в связи с ситуацией с коронавирусом ограничили работу предприятий сферы обслуживания, торговли и общепита и ряда других организаций с 30 октября по 7 ноября, сообщается в указе главы региона, размещенном на сайте правительства республики. Гостиницы смогут заселять только командировочных, а неработающие тувинцы старше 60 лет должны сидеть на самоизоляции.

Италия продлила ограничение на въезд для россиян

В мире коронавирусом на 10.35 по мск заразились 243 356 391 человек, умерли 4 943 958 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 427 504). На втором — Индия (34 175 468). На третьей строке — Бразилия (21 723 559).

На Западе считают, что фантастические успехи Южной Кореи в борьбе с пандемией обусловлены только высокой степенью развития технологий в стране. Между тем они игнорируют уникальную социальную систему обеспечения изоляции: цепочки распространения вируса здесь разрываются мгновенно, а для тех, кто отправляется на самоизоляцию, организована система доставки всего самого необходимого и непрерывная связь с сотрудниками муниципалитета. О том, как Корея борется с вирусом и какие уроки она могла бы преподать просвещенному Западу, пишут в своей авторской колонке для The Conversation Чун Ки Чекар (Ланкастерский университет), Джошуа Р. Мун и Майкл Хопкинс, (Сассекский университет).

За минувшие сутки в Латвии было госпитализировано 206 пациентов с диагнозом COVID-19, что является рекордным суточным показателем за время пандемии, сказано в сообщении на сайте Национальной службы здравоохранения республики. У 1123 пациентов наблюдается умеренное течение заболевания, 154 человека переносят его в тяжелой форме — это тоже новый антирекорд.

Фото vk.com/mid

Боливия ценит, что Россия предоставила ей вакцину от коронавируса «Спутник V» в один из самых трудных для латиноамериканской страны периодов борьбы с COVID-19, заявил глава МИД Боливии Рохелио Майта.

Министр здравоохранения Италии до 15 декабря продлил ограничения на въезд из третьих стран, в числе которых находится Россия, сообщила пресс-служба ведомства. Ограничения включают в себя 10-дневный карантин по прибытии в страну и сдачу ПЦР-теста не ранее, чем за 72 часа до въезда. В Италию без ограничений можно въезжать из стран ЕС при наличии ковид-сертификата.

Новая серия субботних манифестаций против санитарных пропусков и принудительной вакцинации собрала на улицах городов Франции 40 тыс. человек. В общей сложности власти зафиксировали 171 акцию протеста по всей стране. В Париже прошло четыре марша, общая численность их участников составила 5 тыс. человек. В остальных городах цифры меньше, самыми крупными стали акции с участием 1 тыс. человек в Мюлузе.

А в Юте подсчитали, какие знаки зодиака охотнее делают прививки от коронавируса. Оказалось, что это Львы. А вот Скорпионы вакцинам не доверяют, и прививаются реже всех остальных.

Алексей Нечаев