В США посчитали, какие знаки зодиака прививаются от коронавируса чаще остальных

В американском штате Юта совместили медицинскую статистику с астрологией и посчитали, под какими знаками зодиака родились люди, которые прививаются охотнее остальных. Результаты опубликовали в официальном твиттер-аккаунте ведомства. Таблицу составляли так: собрали анонимные данные о том, когда родились привитые жители Юты, и сравнили их с уже ранее собранной статистикой о доле населения, представленной каждым знаком.

Выяснилось, что Львы прививаются дисциплинированнее всех — среди них защищены от коронавируса 70%. Кроме них, в топе лидеров Водолеи (67%) и Овны со Стрельцами (по 59%). Девы (50%) и Скорпионы (46%) — самые несговорчивые.

Now that Mercury is not in retrograde, we're just going to leave this here...



(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY — Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021

Напомним, на 23 октября в Татарстане хотя бы одну прививку от коронавируса получили 1 395 400 человек. Минздрав республики не предоставил данных о том, к каким знакам зодиака преимущественно относятся эти граждане.

Людмила Губаева