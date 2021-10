В США посчитали, какие знаки зодиака прививаются от коронавируса чаще остальных

В американском штате Юта совместили медицинскую статистику с астрологией и посчитали, под какими знаками зодиака родились люди, которые прививаются охотнее остальных. Результаты опубликовали в официальном твиттер-аккаунте ведомства. Таблицу составляли так: собрали анонимные данные о том, когда родились привитые жители Юты, и сравнили их с уже ранее собранной статистикой о доле населения, представленной каждым знаком.

Выяснилось, что Львы прививаются дисциплинированнее всех — среди них защищены от коронавируса 70%. Кроме них, в топе лидеров Водолеи (67%) и Овны со Стрельцами (по 59%). Девы (50%) и Скорпионы (46%) — самые несговорчивые.

Now that Mercury is not in retrograde, we're just going to leave this here...



(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY