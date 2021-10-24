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В США посчитали, какие знаки зодиака прививаются от коронавируса чаще остальных

10:22, 24.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В США посчитали, какие знаки зодиака прививаются от коронавируса чаще остальных
Фото: pixabay.com

В американском штате Юта совместили медицинскую статистику с астрологией и посчитали, под какими знаками зодиака родились люди, которые прививаются охотнее остальных. Результаты опубликовали в официальном твиттер-аккаунте ведомства. Таблицу составляли так: собрали анонимные данные о том, когда родились привитые жители Юты, и сравнили их с уже ранее собранной статистикой о доле населения, представленной каждым знаком.

Выяснилось, что Львы прививаются дисциплинированнее всех — среди них защищены от коронавируса 70%. Кроме них, в топе лидеров Водолеи (67%) и Овны со Стрельцами (по 59%). Девы (50%) и Скорпионы (46%) — самые несговорчивые.

Напомним, на 23 октября в Татарстане хотя бы одну прививку от коронавируса получили 1 395 400 человек. Минздрав республики не предоставил данных о том, к каким знакам зодиака преимущественно относятся эти граждане.

Людмила Губаева
Общество

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