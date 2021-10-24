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Италия продлила ограничения на въезд россиян

09:28, 24.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Италия продлила ограничения на въезд россиян
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Италии до 15 декабря продлил ограничения на въезд из третьих стран, в числе которых находится Россия, сообщает пресс-служба ведомства.

— Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Ограничения включают в себя 10-дневный карантин по прибытии в страну и сдачу ПЦР-теста не ранее, чем за 72 часа до въезда, сообщает ТАСС. В Италию без ограничений можно въезжать из стран ЕС при наличии ковид-сертификата.

В конце июня Россия возобновила авиасообщение еще с восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Алексей Нечаев
Общество

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