Италия продлила ограничения на въезд россиян

Министр здравоохранения Италии до 15 декабря продлил ограничения на въезд из третьих стран, в числе которых находится Россия, сообщает пресс-служба ведомства.

— Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Ограничения включают в себя 10-дневный карантин по прибытии в страну и сдачу ПЦР-теста не ранее, чем за 72 часа до въезда, сообщает ТАСС. В Италию без ограничений можно въезжать из стран ЕС при наличии ковид-сертификата.

В конце июня Россия возобновила авиасообщение еще с восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Алексей Нечаев