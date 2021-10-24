Детский реаниматолог из Казани высказался об отрицании COVID-19 и о прививках

Фото: Ринат Назметдинов

Ковид-диссидентство — это «огромная человеческая глупость», а эффективность «Спутника V» отрицать бессмысленно. Об этом рассуждал в своей беседе с «Реальным временем» первый детский реаниматолог Татарстана, заведующий РКЦ РКБ Петр Викторович Горшенин. Он сетует на то, что в плане пропаганды вакцинации в России были допущены ошибки, однако напоминает: эффективность первой российской вакцины доказана.

— Отрицание ковида, которое я до сих пор встречаю, — это огромная человеческая глупость. К сожалению, слишком много ошибок было допущено в плане пропаганды вакцинации. И даже сейчас, когда, казалось бы, эффективность прививок доказана и известно, что «Спутник V» — это хорошая эффективная вакцина, в интернете до сих пор кто-то продолжает говорить, что вакцина недотестирована, не проверена, что испытания должны продолжаться три года, а не шесть месяцев. Но мы за три года все перемрем! Сейчас уже однозначно понятно, что вакцина переносится хорошо, как любая прививка. И главное — она действует! Даже опыт моих знакомых реаниматологов, которые работают в ковидных реанимациях. Сейчас привитые туда практически не попадают, а если такое и случается — летальности среди них нет. Все реаниматологи говорят в один голос: прививка однозначно эффективна! — говорит Горшенин.

Напомним, главный внештатный детский инфекционист Минздрава РТ Владимир Анохин в интервью нашему изданию выражает мнение о том, что в России детей тоже, по примеру западных стран и Китая, следует прививать от COVID-19.



Людмила Губаева