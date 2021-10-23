Пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев
Пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев. Об этом рассказала руководитель лаборатории сна Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова.
Она отметила, что если до пандемии подавляющее большинство пациентов обращались в униклинику с жалобами на нарушение дыхания (храп, апноэ), то сейчас люди чаще жалуются на нарушение сна. Причем как молодые, так и пожилые.
Для пациентов проводят полисомнографию — комплексное обследование для оценки функционирования организма в период сна и выявления патологических отклонений. Во время сна сигналы фиксируют высокоточные приборы: датчики и электроды. После этого информация обрабатывается сомнологом для постановки диагноза.
Татарстан переживает антирекордную неделю пандемии. На этой неделе были побиты рекорды как по заболеваемости и смертности, так и по вакцинации.
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