Новости общества

21:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев

20:24, 23.10.2021
Пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru

Пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев. Об этом рассказала руководитель лаборатории сна Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова.

Фото: media.kpfu.ru

Она отметила, что если до пандемии подавляющее большинство пациентов обращались в униклинику с жалобами на нарушение дыхания (храп, апноэ), то сейчас люди чаще жалуются на нарушение сна. Причем как молодые, так и пожилые.

Для пациентов проводят полисомнографию — комплексное обследование для оценки функционирования организма в период сна и выявления патологических отклонений. Во время сна сигналы фиксируют высокоточные приборы: датчики и электроды. После этого информация обрабатывается сомнологом для постановки диагноза.

Татарстан переживает антирекордную неделю пандемии. На этой неделе были побиты рекорды как по заболеваемости и смертности, так и по вакцинации.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также