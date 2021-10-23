Пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев

Пандемия коронавируса повлияла на нарушение сна татарстанцев. Об этом рассказала руководитель лаборатории сна Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова.

Фото: media.kpfu.ru

Она отметила, что если до пандемии подавляющее большинство пациентов обращались в униклинику с жалобами на нарушение дыхания (храп, апноэ), то сейчас люди чаще жалуются на нарушение сна. Причем как молодые, так и пожилые.

Для пациентов проводят полисомнографию — комплексное обследование для оценки функционирования организма в период сна и выявления патологических отклонений. Во время сна сигналы фиксируют высокоточные приборы: датчики и электроды. После этого информация обрабатывается сомнологом для постановки диагноза.

Татарстан переживает антирекордную неделю пандемии. На этой неделе были побиты рекорды как по заболеваемости и смертности, так и по вакцинации.



Ольга Шагиева