Больного коронавирусом Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО
СМИ сообщили об ухудшении состояния советского, российского актера Валерия Гаркалина. У артиста почти полностью поражены легкие, пишет Mash.
Сейчас 67-летний актер подключен к аппарату ЭКМО в реанимации. Его сатурация упала до 40%. Врачи отмечают снижение функции легких.
Также у Гаркалина есть риск образования тромбов.
Ранее «Реальное время» сообщало, что народного артиста России Валерия Гаркалина перевели в реанимацию с коронавирусом. Он был в сознании.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым