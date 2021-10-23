Новости общества

15:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Больного коронавирусом Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

14:26, 23.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Больного коронавирусом Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО
Фото: realnoevremya.ru

СМИ сообщили об ухудшении состояния советского, российского актера Валерия Гаркалина. У артиста почти полностью поражены легкие, пишет Mash.

Сейчас 67-летний актер подключен к аппарату ЭКМО в реанимации. Его сатурация упала до 40%. Врачи отмечают снижение функции легких.

Также у Гаркалина есть риск образования тромбов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что народного артиста России Валерия Гаркалина перевели в реанимацию с коронавирусом. Он был в сознании.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также