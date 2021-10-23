В Татарстане 1 395 400 человек прошли вакцинацию от коронавируса
В Татарстане всего провакцинировано 1 395 400 человек. Такие данные озвучили в Минздраве республики.
Из них 1 003 873 человека получили вторую дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, в Казани заработает пункт вакцинации для иностранных студентов с 25 октября.
Он будет работать с 8.00 до 20.00 на базе городской поликлиники №21 (студенческой) по адресу: ул. Оренбургский тракт, 95. Иностранные студенты смогут пройти платную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт».
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