Новости общества

14:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 1 395 400 человек прошли вакцинацию от коронавируса

13:35, 23.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 1 395 400 человек прошли вакцинацию от коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане всего провакцинировано 1 395 400 человек. Такие данные озвучили в Минздраве республики.

Из них 1 003 873 человека получили вторую дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, в Казани заработает пункт вакцинации для иностранных студентов с 25 октября.

Фото: Максим Платонов

Он будет работать с 8.00 до 20.00 на базе городской поликлиники №21 (студенческой) по адресу: ул. Оренбургский тракт, 95. Иностранные студенты смогут пройти платную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также