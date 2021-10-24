В Санкт-Петербурге введут новые меры по борьбе с коронавирусом

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводятся жесткие антикоронавирусные ограничения. Закрывается вся непродовольственная торговля, за исключением аптек и продажи товаров первой необходимости, кафе и рестораны смогут работать только в режиме доставки и навынос, сообщили на сайте Смольного.

Запрещается предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг). Стоматологические и ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь.

Фото: Максим Платонов

Библиотеки также будут закрыты. Театры и музеи смогут продолжить работу в режиме COVID-free: все посетители должны предъявлять документы о вакцинации, перенесенном заболевании или же медотводы. В гостиницы и пансионаты постояльцев будут заселять только после предъявления QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Отмечено, что за работниками на это время сохранится зарплата.



Алексей Нечаев