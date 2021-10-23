С коронавирусом госпитализирован мэр Новосибирска Анатолий Локоть

В больницу с коронавирусом госпитализирован мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Градоначальник уверяет, что переносит инфекцию в легкой форме.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья. Берегите себя и близких!» — написал Локоть.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.

Ольга Шагиева