С коронавирусом госпитализирован мэр Новосибирска Анатолий Локоть
В больницу с коронавирусом госпитализирован мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Градоначальник уверяет, что переносит инфекцию в легкой форме.
«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья. Берегите себя и близких!» — написал Локоть.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.
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