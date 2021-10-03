Главное о коронавирусе на 3 октября: в Татарстане не выполняется план по вакцинации, в Чувашии вводят QR-коды
В Татарстане план по вакцинации выполнен на 44,5%
В Татарстане зарегистрирован 71 заболевший COVID-19. Всего на 3 октября в республике зарегистрировали 27 261 случай заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровел 23 331 человек, в том числе 16 — за последние сутки. Умер 751 человек.
- В Татарстане вакцинировались от коронавируса 1 079 человек. С начала прививочной кампании в республике сделали прививку от инфекции 1 085 777 человек. Полный курс вакцинации прошли 953 968 жителей Татарстана.
- В Татарстане в наличии 612 тысяч доз вакцины, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин. План по вакцинации выполнен на 44,5%, и этого мало, по мнению властей республики.
- С начала сентября в Татарстане число заболевших растет на 10% еженедельно. Это связано с тем, что в республике преобладает индийский штамм COVID-19, который распространяется легче остальных. Об этом рассказала заместитель руководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Трофимова.
- В Татарстане изменился план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции: теперь предписано привить 80% населения. В разных районах ситуация разная, разброс показателя вакцинации колеблется от 91,1% от плана до 29%. Лучшие результаты показывают Новошешминский (91,1% от плана), Актанышский (84%) и Ютазинский (76,2%) районы.
В Чувашии вводят систему QR-кодов
За последние сутки в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса, выздоровел 15 391 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 586 536 человек, а выздоровевших — до 6 725 965 человек.
Зафиксировано 890 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 209 918 человек.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регистрации «Спутника V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) больше ничто не препятствует. Все вопросы касательно включения российской вакцины в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, полностью сняты.
- Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что COVID-19 не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание. И COVID-19, и грипп — вирусные заболевания, при которых крайне важно своевременно начать лечение. Тяжесть заболевания и предположительный исход во многом определяет своевременное начало лечения — в течение первых двух суток после начала болезни.
- В Чувашии с 10 октября вводятся QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита. Специальное приложение для кодов будет доступно уже 6 октября.
- Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что потеря обоняния — не основной симптом COVID-19. Он может появиться и на 10-й день заболевания. При этом растет число пациентов, заразившихся штаммом «дельта» и не потерявших обоняние.
- Четверть предприятий общественного питания Ставрополья игнорируют систему регистрации посетителей по QR-кодам либо используют ее редко, сообщил руководитель краевого Комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин. Губернатор края Владимир Владимиров уже подписал распоряжение о введении штрафов для предприятий, игнорирующих систему.
Коронавирус мутирует, чтобы становиться заразнее
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 234 629 765 человек, 4 797 602 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 657 869). На второй строчке — Индия (33 813 903), на третьей — Бразилия (21 459 117), на четвертой — Россия (7 449 689, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 116 415).
Больше всего смертей зафиксировано в США (700 933). За ними следуют Бразилия (597 723), Индия (448 817), Мексика (278 592), Россия (205 297) и Перу (199 423).
- Американские ученые из Национального института здоровья США выяснили, что новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм. Исследователи сравнили новые и старые штаммы коронавируса. Они использовали хомяков в качестве подопытных и помещали их в трубы разной длины. Выяснилось, что для заражения альфа-штаммом необходима меньшая доза вируса, чем в случае старого штамма. Таким образом, мутация вируса направлена на увеличение заразности.
- Координатор Госдепартамента США по глобальным мерам реагирования на распространение COVID-19 Гейл Смит не стала однозначно отвечать на вопрос о том, будут ли американские власти пускать в страну людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Она отметила, что власти США при оценке вакцин уделяют значительное внимание тому, получили ли они одобрение ВОЗ.
- Власти Великобритании планируют сильно сократить количество стран так называемого красного списка, по прибытии из которых нужно провести десять дней на карантине в специальных гостиницах за свой счет. По данным английских СМИ, из красного списка исключат Бразилию, Мексику и ЮАР. Полностью привитым от коронавируса британцам по возвращении из этих стран не понадобится сидеть на самоизоляции.
- Власти Киева планируют запретить непривитым ездить в городском транспорте и ходить в общественные места. По последним данным, в киевских больницах сейчас более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.
- Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас считает, что ВОЗ одобрит российскую вакцину «Спутник V» в течение двух месяцев. По его данным, задержка одобрения препарата связана с «административными вопросами», а не с вопросами эффективности и безопасности.
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