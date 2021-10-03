Главное о коронавирусе на 3 октября: в Татарстане не выполняется план по вакцинации, в Чувашии вводят QR-коды

Фото: Максим Платонов

В Татарстане план по вакцинации выполнен на 44,5%

В Татарстане зарегистрирован 71 заболевший COVID-19. Всего на 3 октября в республике зарегистрировали 27 261 случай заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровел 23 331 человек, в том числе 16 — за последние сутки. Умер 751 человек.



В Татарстане вакцинировались от коронавируса 1 079 человек. С начала прививочной кампании в республике сделали прививку от инфекции 1 085 777 человек. Полный курс вакцинации прошли 953 968 жителей Татарстана.

В Татарстане в наличии 612 тысяч доз вакцины, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин. План по вакцинации выполнен на 44,5%, и этого мало, по мнению властей республики.

С начала сентября в Татарстане число заболевших растет на 10% еженедельно. Это связано с тем, что в республике преобладает индийский штамм COVID-19, который распространяется легче остальных. Об этом рассказала заместитель руководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Трофимова.



Фото: tatarstan.ru

В Татарстане изменился план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции: теперь предписано привить 80% населения. В разных районах ситуация разная, разброс показателя вакцинации колеблется от 91,1% от плана до 29%. Лучшие результаты показывают Новошешминский (91,1% от плана), Актанышский (84%) и Ютазинский (76,2%) районы.



В Чувашии вводят систему QR-кодов

За последние сутки в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса, выздоровел 15 391 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 586 536 человек, а выздоровевших — до 6 725 965 человек.



Зафиксировано 890 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 209 918 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регистрации «Спутника V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) больше ничто не препятствует. Все вопросы касательно включения российской вакцины в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, полностью сняты.



Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что COVID-19 не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание. И COVID-19, и грипп — вирусные заболевания, при которых крайне важно своевременно начать лечение. Тяжесть заболевания и предположительный исход во многом определяет своевременное начало лечения — в течение первых двух суток после начала болезни.

Фото: csn-tv.ru

В Чувашии с 10 октября вводятся QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита. Специальное приложение для кодов будет доступно уже 6 октября.



Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что потеря обоняния — не основной симптом COVID-19. Он может появиться и на 10-й день заболевания. При этом растет число пациентов, заразившихся штаммом «дельта» и не потерявших обоняние.

Четверть предприятий общественного питания Ставрополья игнорируют систему регистрации посетителей по QR-кодам либо используют ее редко, сообщил руководитель краевого Комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин. Губернатор края Владимир Владимиров уже подписал распоряжение о введении штрафов для предприятий, игнорирующих систему.

Фото: stv24.tv

Коронавирус мутирует, чтобы становиться заразнее

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 234 629 765 человек, 4 797 602 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 657 869). На второй строчке — Индия (33 813 903), на третьей — Бразилия (21 459 117), на четвертой — Россия (7 449 689, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 116 415).



Больше всего смертей зафиксировано в США (700 933). За ними следуют Бразилия (597 723), Индия (448 817), Мексика (278 592), Россия (205 297) и Перу (199 423).

Американские ученые из Национального института здоровья США выяснили, что новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм. Исследователи сравнили новые и старые штаммы коронавируса. Они использовали хомяков в качестве подопытных и помещали их в трубы разной длины. Выяснилось, что для заражения альфа-штаммом необходима меньшая доза вируса, чем в случае старого штамма. Таким образом, мутация вируса направлена на увеличение заразности.

Координатор Госдепартамента США по глобальным мерам реагирования на распространение COVID-19 Гейл Смит не стала однозначно отвечать на вопрос о том, будут ли американские власти пускать в страну людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Она отметила, что власти США при оценке вакцин уделяют значительное внимание тому, получили ли они одобрение ВОЗ.



Фото: Максим Платонов

Власти Великобритании планируют сильно сократить количество стран так называемого красного списка, по прибытии из которых нужно провести десять дней на карантине в специальных гостиницах за свой счет. По данным английских СМИ, из красного списка исключат Бразилию, Мексику и ЮАР. Полностью привитым от коронавируса британцам по возвращении из этих стран не понадобится сидеть на самоизоляции.

Власти Киева планируют запретить непривитым ездить в городском транспорте и ходить в общественные места. По последним данным, в киевских больницах сейчас более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.

Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас считает, что ВОЗ одобрит российскую вакцину «Спутник V» в течение двух месяцев. По его данным, задержка одобрения препарата связана с «административными вопросами», а не с вопросами эффективности и безопасности.

Татьяна Леухина