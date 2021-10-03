Ученые из США выяснили, что новые мутации коронавируса лучше передаются по воздуху

Новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм. Об этом говорится в нерецензированном исследовании американских ученых из Национального института здоровья США (NIH), пишет газета The New York Times.

Исследователи сравнили альфа-штамм и изначальную версию коронавируса. Они использовали хомяков в качестве подопытных и помещали их в трубы разной длины. Оказалось, что альфа-штамм показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялся на большие расстояния. Ученые сделали вывод, что для заражения им необходима меньшая доза, нежели чем в случае с первоначальным вариантом коронавируса.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ранее сообщил, что третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма перед почти всеми новыми вариантами инфекции.

Татьяна Леухина