В Татарстане за сутки вакцинировались от COVID-19 1 079 человек

В Татарстане вакцинировались от коронавируса 1 079 человек. С начала прививочной кампании в республике сделали прививку от инфекции 1 085 777 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

953 968 татарстанцев уже получили вторую дозу препарата от COVID-19, сообщает Минздрав РТ.

Сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин сообщил на республиканском совещании, что в Татарстане план по вакцинации выполнен на 44,5%. Все подробности — в материале «Реального времени».