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В Татарстане за сутки вакцинировались от COVID-19 1 079 человек

13:58, 02.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцинировались от COVID-19 1 079 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане вакцинировались от коронавируса 1 079 человек. С начала прививочной кампании в республике сделали прививку от инфекции 1 085 777 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

953 968 татарстанцев уже получили вторую дозу препарата от COVID-19, сообщает Минздрав РТ.

Сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин сообщил на республиканском совещании, что в Татарстане план по вакцинации выполнен на 44,5%. Все подробности — в материале «Реального времени».

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