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Мурашко сообщил об устранении препятствий для регистрации «Спутника V» в ВОЗ

15:15, 02.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко сообщил об устранении препятствий для регистрации «Спутника V» в ВОЗ
Фото: realnoevremya.ru

Устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, все вопросы касательно включения «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, полностью сняты. «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана», — передает его слова ТАСС.

Сейчас остается подписать документы и предоставить дополнительные бумаги.

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября в России завершили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди граждан старше 60 лет.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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