Мурашко сообщил об устранении препятствий для регистрации «Спутника V» в ВОЗ

Устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



По его словам, все вопросы касательно включения «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, полностью сняты. «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана», — передает его слова ТАСС.

Сейчас остается подписать документы и предоставить дополнительные бумаги.

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября в России завершили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди граждан старше 60 лет.

Маргарита Головатенко