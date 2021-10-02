Песошин и Роспотребнадзор песочат татарстанцев за низкие темпы вакцинации





«Другой таблетки, другого рецепта нет»

На сегодняшнем совещании в Доме правительства особое внимание было уделено ситуации с коронавирусом. Проводил совещание в отсутствие президента, уехавшего в Дубай на выставку, премьер-министр республики Алексей Песошин. Он хмуро констатировал рост заболеваемости и крайне низкие темпы вакцинации:

— Ситуация сложная. На 2 октября выявлено 27 190 случаев заболевания. Умер 751 человек. Заболеваемость достаточно высокая. За сутки — 67 человек. Открываются дополнительные койки. Продолжают действовать ранее принятые ограничительные меры, продолжается вакцинация. Но темпы ее крайне низкие, в последний день привиты 1 340 человек, хотя возможности по вакцинации в республике — 40 тысяч человек в день. В наличии 612 тысяч доз вакцины, говорить, что ее недостаточно, просто нет никаких поводов!

Рустем Кадыров, tatarstan.ru

Премьер-министр сообщил, что прививку в республике сделали только 1 084 698 граждан, а это всего 44,5% от планового показателя.

— Идут разговоры о том, что надо делать. Другой таблетки, другого рецепта нет: только вакцинация! Да, есть единичные случаи заболевания после вакцинации, но течение болезни проходит на порядок ниже, чем у невакцинированных, — в очередной раз повторял прописные истины Песошин.

По сравнению с сентябрем 2020 года заболеваемость вдвое выше: виноват индийский штамм

Марина Трофимова, заместитель руководителя татарстанского управления Роспотребнадзора, тоже констатировала, что эпидобстановка становится более напряженной. И если в августе заболеваемость была хоть высокая, но стабильная, то с начала сентября число заболевших растет на 10% еженедельно.

— Да, мы ожидали сезонного роста заболеваемости COVID-19 в сентябре. Но прошу обратить внимание: количество заболевших в сентябре 2020 года было 712 человек. Сейчас мы имеем двукратное увеличение числа заболевших. Такая особенность связана с распространением в республике индийского штамма коронавируса, который в два с половиной раза заразнее, чем британский, и это способствует более быстрому распространению инфекции, — рассказывает Трофимова. — А недостаточный охват вакцинацией не позволяет нам добиться снижения числа заболевших!

Рустем Кадыров, tatarstan.ru

План вакцинации изменился: 60% мало

Заместитель главного санврача по Татарстану обратила внимание: в сентябре изменился план вакцинации, теперь привить предписано 80% от взрослого населения республики. Об этом говорили уже давно, но окончательно норма вступила в действие с нынешнего месяца.

Каким образом планируется достигать заветного показателя, пока неизвестно. Как уже озвучил Песошин, в республике привиты только 44,5% от плана, а по словам Трофимовой, темпы вакцинации остаются «крайне недостаточными».

Слайд из презентации, подготовленной татарстанским управлением Роспотребнадзора

В разных районах ситуация разная, разброс показателя вакцинации колеблется от 91,1% от плана до 29%. В числе передовиков по охвату — Новошешминский (91,1% от плана), Актанышский (84%) и Ютазинский (76,2%) районы. В них, как говорит заместитель главного санврача республики, и заболеваемость фиксируется лишь единичная. В аутсайдерах — Пестречинский район (29,1% от плана), Буинский (30,6%), Кукморский (34%) и Зеленодольский (34,6%) районы. Там Роспотребнадзор просит усилить работу.

Людмила Губаева