Чувашия со следующей недели введет QR-коды для посещения общепита

Фото: Максим Платонов (архив)

В Чувашии с 10 октября вводятся QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита. Об этом сообщили власти республики.

Специальное приложение, с помощью которого можно будет посещать культурно-досуговые мероприятия, будет доступно с 6 октября. Установить его нужно будет тем организациям, которые будут осуществлять пропуск в соответствии с новыми требованиями.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 90 новых случаев COVID-19. Всего в Чувашии зарегистрировано 30 867 случаев. Умерли 13 жителей республики за сутки, за весь период пандемии — 2 338.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уже на этой неделе в Чувашии запретили проводить массовые мероприятия, включая развлекательные, спортивные выставочные, досуговые, культурные и другие.



QR- коды для посещения заведений общепита и культурно-досуговых заведений ввели в Пермском крае и Самарской области.

Вчера глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина не исключила введения в крупных залах системы QR-кодов с информацией о вакцинации посетителей против коронавируса и перенесении ими заболевания. Подобная практика будет использоваться уже на матче Россия — Словакия, который должен пройти в Казани 8 октября в рамках квалификации чемпионата мира по футболу — 2022.

Татьяна Леухина