Аргентинский производитель «Спутника V» уверен в одобрении вакцины в течение двух месяцев
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получит одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в течение примерно двух месяцев, заявил глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас.
«По информации, которой мы располагаем, неизбежно, что ее одобрят в ближайший месяц или два максимум», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Telam.
Фигейрас считает, что задержка одобрения препарата связана с «административными вопросами», а не с вопросами об эффективности и безопасности. Он выразил мнение, что о безопасности вакцины говорит тот факт, что ее поставляют во многие страны мира.
Сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
МИД России рассчитывает, что в Евросоюзе при принятии решения о признании российских вакцин будут руководствоваться не политическими соображениями, а экономическими доводами и желанием обеспечить жизнь граждан.
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