Аргентинский производитель «Спутника V» уверен в одобрении вакцины в течение двух месяцев

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получит одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в течение примерно двух месяцев, заявил глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас.



«По информации, которой мы располагаем, неизбежно, что ее одобрят в ближайший месяц или два максимум», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Telam.

Фигейрас считает, что задержка одобрения препарата связана с «административными вопросами», а не с вопросами об эффективности и безопасности. Он выразил мнение, что о безопасности вакцины говорит тот факт, что ее поставляют во многие страны мира.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

МИД России рассчитывает, что в Евросоюзе при принятии решения о признании российских вакцин будут руководствоваться не политическими соображениями, а экономическими доводами и желанием обеспечить жизнь граждан.

Маргарита Головатенко