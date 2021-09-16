Главное о коронавирусе на 16 сентября: локдауна не будет, в окружении Путина болеют десятки человек

Фото: Илья Репин

В Казани раскрыли схему незаконного оформления поддельных сертификатов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 51 новый случай COVID-19. Всего на 16 сентября в республике зарегистрировано 26 264 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 835 человек, в том числе 28 — за минувшие сутки.



Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала вопрос о ситуации с коронавирусом в казанском Кремле. Она рассказала, что в Кремле есть сотрудники, которые находятся на самоизоляции, но это не высшее руководство.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Так, за сутки от COVID-19 скончались три женщины 1936, 1938 и 1949 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. В Татарстане зарегистрировано 712 летальных случаев.

В МВД Татарстана раскрыли схему незаконного оформления поддельных сертификатов о прохождении процедуры вакцинации против коронавируса, сообщает МВД по РТ. Правоохранители установили, что жительница Казани выступала посредником и передавала данные медицинским работникам одного из медучреждений города. Так, заведомо ложные сведения о вакцинации против коронавируса размещались на портале госуслуг. За предоставление фальшивых документов были получены вознаграждения до 8 тысяч рублей за человека.

СУ СКР по РТ возбудило уголовное дело.

Фото kremlin.ru

Локдауна не будет

За последние сутки в России выявили 19 594 новых случая коронавируса, выздоровели 17 326 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 214 520 человек, а выздоровевших — до 6 452 398 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 794 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 195 835 человек.



За последние сутки проведено 462 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 222 531 человек.

Президент России Владимир Путин продолжит работать на самоизоляции в дистанционном формате. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что уход на самоизоляцию «не приводит к сужению общения и не замедляет темпов рабочего графика».

Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели коронавирусом «не один, не два», а несколько десятков человек. Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса и получения социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) грантов от государства. На поддержку могут претендовать компании из городов, в которых с 1 августа этого года вводились ограничения на работу предприятий ввиду распространения коронавируса.

Фото: government.ru

В Кремле исключили возможность повторного локдауна в России. Такого вопроса нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перенесших COVID-19 включили в группу риска по гриппу. Их призвали вакцинироваться, так как в этом году «иммунная прослойка» людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше.



В Москве начали применять новую терапию при лечении COVID-19. В лечении применяют новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. В первую очередь терапию применяют к беременным женщинам. Сейчас уже 70 пациенток получили терапию моноклональными антителами. При применении препаратов не было нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко высоко оценил постковидную реабилитацию в регионе Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край). Он обратил внимание, что это «не история спа-услуг, это реально третий этап реабилитации», и назвал ее лучшей практикой.

Фото kremlin.ru

В ростовских интернатах и домах престарелых, реабилитационных центрах, приютах для сирот и лиц без определенного места жительства ввели пропуска по QR-кодам. Для визита в любую из этих организаций посетители должны предоставить QR-код, свидетельствующий о вакцинации посетителя, справку о перенесении коронавируса в течение полугода, а также результаты ПЦР-теста.

В Красноярске медсестру и фельдшера задержали при продаже фиктивного сертификата о вакцинации. Медработники пытались таким образом заработать три тысячи рублей.

В России до конца года будет сложно достичь коллективного иммунитета на уровне 60% привитых от коронавируса граждан из-за скептического отношения к вакцинации, вероятнее всего, до нового года прививки получат около 55% населения, считают эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Фото: Максим Платонов

От коронавируса умер каждый 500-й житель США

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 226 391 916 человек, 4 659 920 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (41 536 615). На второй строчке — Индия (33 347 325), на третьей — Бразилия (21 034 610), на четвертой — Россия (7 091 368, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 007 819).



Больше всего смертей зафиксировано в США (666 618). За ними следуют Бразилия (588 597), Индия (443 928), Мексика (269 913), Перу (198 860) и Россия (191 566).

В ВОЗ приостановили вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя. Сообщается, что это произошло, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства. Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса пояснил, что производители препаратов должны подтвердить, что в месте производства вакцин согласны со стандартами практик производства.



Фото: Максим Платонов

Россия возразила против допуска в зал Генеральной Ассамблеи ООН, где пройдет неделя высокого уровня, только вакцинированных от коронавируса. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что это требование противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года и нарушает устав всемирной организации.

В Иране одобрена однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». Отмечается, что «Спутник Лайт» позволит ускорить вакцинацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет.

В Монголии ветеринары впервые зафиксировали смерть животных из-за коронавируса. В прошлом месяце умерли два бобра. Как сообщил эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр, согласно лабораторным исследованиям, причиной смерти стал COVID-19. Животные находились в центре разведения бобров при департаменте окружающей среды Улан-Батора. В центре выявили заражение штаммом «дельта» у еще семи бобров. Среди симптомов у животных наблюдались насморк и кашель. Животных удалось вылечить.

В Израиле от коронавируса умер выступавший против прививок активист. Сестра активиста объяснила, что вся его семья привилась, но он отказался, сославшись на то, что в демократической стране у каждого должен остаться выбор. Она добавила, что активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака».

Из-за пандемии перенесен релиз новой части игры Battlefield. Игра теперь выйдет по всему миру 19 ноября 2021 года, так как разработчики вынуждены работать из дома. При этом для такого большого объема задач желательно, чтобы они вернулись в офисы.

Газета New York Post со ссылкой на его книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» сообщила, что проживающий в США китайский диссидент и правозащитник Вэй Цзиншэн доложил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года — за месяц до официальной вспышки заболевания. Он рассказал, что впервые услышал о вирусе в октябре 2019 года от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр.

От последствий болезни умер почти каждый 500-й житель США. Согласно официальной статистике, которую приводит телекомпания CNN, численность населения США по состоянию на апрель прошлого года составляла 331,4 млн человек. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на вечер среды было зафиксировано 666 525 летальных случаев. Примерно четверть от общего числа жертв составляют люди в возрасте от 85 лет.

Бангкок откроется для привившихся от коронавируса туристов с 15 октября. Еще четыре туристические зоны страны начнут принимать привитых иностранцев с 1 октября.

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В Китае разработали пятиминутный тест на антитела. Диагностическая система представляет собой набор из гибких золотых электродов и органических электрохимических транзисторов, покрытых молекулами, у которых структура похожа на S-белок коронавируса. Когда к ним присоединяются антитела, меняется работа транзистора, то есть он начинает пропускать ток по-другому.

Ольга Плешкова