Российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Иране

Фото: Максим Платонов

В Иране одобрена однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

— РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран, — рассказали в фонде.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что «Спутник Лайт» позволит ускорить вакцинацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

Летом в Иране произвели тестовую партию российской вакцины «Спутник V». Это первое государство Ближневосточного региона, где произвели партию «Гам-КОВИД-Вак». Ее используют для иранской программы вакцинации.



Алексей Нечаев