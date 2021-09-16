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В Монголии впервые зафиксировали смерть животных от коронавируса

02:34, 16.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Монголии впервые зафиксировали смерть животных от коронавируса
Фото: wikipedia.org / Per Harald Olsen

В Монголии ветеринары впервые зафиксировали смерть животных из-за коронавируса, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление ветеринарных служб Монголии.

В прошлом месяце умерли два бобра. Как сообщил эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр, согласно лабораторным исследованиям, причиной смерти стал COVID-19.

Фото: wikipedia.org/Ivo Kruusamägi

Животные находились в центре разведения бобров при департаменте окружающей среды Улан-Батора. В центре выявили заражение штаммом «дельта» у еще семи бобров. Среди симптомов у животных наблюдались насморк и кашель. Животных удалось вылечить.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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