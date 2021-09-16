В Монголии впервые зафиксировали смерть животных от коронавируса
В Монголии ветеринары впервые зафиксировали смерть животных из-за коронавируса, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление ветеринарных служб Монголии.
В прошлом месяце умерли два бобра. Как сообщил эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр, согласно лабораторным исследованиям, причиной смерти стал COVID-19.
Животные находились в центре разведения бобров при департаменте окружающей среды Улан-Батора. В центре выявили заражение штаммом «дельта» у еще семи бобров. Среди симптомов у животных наблюдались насморк и кашель. Животных удалось вылечить.
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