В Татарстане от коронавируса умерли еще три женщины
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.
Так, за сутки от COVID-19 скончались три женщины 1936, 1938 и 1949 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане зарегистрировано 712 летальных случаев.
В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 47 человек. Темп суточного прироста новых случаев коронавируса в республике составил 0,18%. Это один из самых наименьших показателей среди регионов России на утро 15 сентября.
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