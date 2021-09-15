В Татарстане от коронавируса умерли еще три женщины

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.

Так, за сутки от COVID-19 скончались три женщины 1936, 1938 и 1949 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане зарегистрировано 712 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 47 человек. Темп суточного прироста новых случаев коронавируса в республике составил 0,18%. Это один из самых наименьших показателей среди регионов России на утро 15 сентября.

Маргарита Головатенко